العدل تعلن إنجازات دائرة التنفيذ في تطوير الخدمات خلال 2024

2025-01-12 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت دائرة التنفيذ التابعة لوزارة العدل، اليوم الأحد، عن إنجازاتها في تطوير الخدمات خلال 2024.

وقال مدير عام الدائرة، راستي يوسف حميد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بجهود حثيثة لتحسين الأداء وتطوير الخدمات، وفق توجيهات وزير العدل، خالد شواني، الرامية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز العمل المؤسسي، تضمنت الإنجازات نقل (16) مديرية تنفيذ إلى بنايات جديدة، واستحداث (4) مديريات، إضافة إلى تبسيط الإجراءات بتطبيق نظام (QR) الوطني في (40) مديرية، وتفعيل الدفع الإلكتروني (POS) في (30) مديرية. كما شملت التحول الرقمي بخدمة فتح الأضابير إلكترونياً ونظام الطابور الإلكتروني".

وأكد راستي، أن "عام 2024 شهد رقابة مالية فعالة وإحصائيات بارزة، منها استحصال 645 مليار دينار من المدينين، وإصدار أكثر من 50 ألف بطاقة ماستر كارد لصرف مستحقات الدائنين إلكترونياً"، مشيرا الى أن "الدائرة تسعى لتحقيق المزيد من التطور خلال عام 2025، تحت إشراف مباشر من وزير العدل".