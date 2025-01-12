رئيس الجمهورية يشدد على "حلول جذرية" بين بغداد والاقليم بشأن حقوق الموظفين والمتقاعدين

2025-01-12 15:30:09 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على "أهمية التوصل إلى حلول جذرية في إطار الدستور بشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بالشكل الذي يحفظ حقوق أبناء الشعب من شريحة الموظفين والمتقاعدين في عموم البلاد".

وذكر بيان رئاسي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان رشيد استقبل رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني وبحثا " التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد والسبل الكفيلة بتجاوزها".

وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة المالية ومتابعة آليات صرف المستحقات المالية لمؤسسات الدولة بشكل عادل ومنتظم.

