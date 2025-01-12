وزير الدفاع يبحث مع وزير الإعمار آلية توزيع قطع الأراضي لمنتسبي الوزارة

2025-01-12 16:15:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

بحث وزير الدفاع، ثابت محمد سعيد العباسي، مع وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، اليوم الأحد، آلية توزيع قطع الأراضي بين منتسبي الوزارة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، التقى، اليوم الأحد، وزير الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، بنكين ريكاني، لبحث آلية البدء باستحضارات توزيع منطقة النهروان، بعد أن شارفت الإجراءات الإدارية والفنية على الانتهاء".

وأضافت أن "وزير الدفاع بحث مع وزير الإعمار والإسكان تأمين الأراضي السكنية في باقي المحافظات استعداداً للإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة لباقي منتسبي الوزارة من محافظات العراق كافة".

وحضر اللقاء وفقاً للبيان رئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة، حامد عبد حمد، ومدير مديرية الإسكان العسكري واللواء الركن مازن حميد شلال.