الاستثمار النيابية: عام 2025 سيشهد انطلاقة واسعة في قطاع السكن

2025-01-12 16:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن عام 2025 سيشهد انطلاقة واسعة في قطاع السكن، فيما أكدت أن معظم الشركات التي حصلت على مشاريع كبيرة تتمتع بسمعة عالية وإمكانات قوية.

وقال رئيس اللجنة ،حسنين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة الاستثمار تواصل متابعة أعمال الشركات، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة المرتبطة باللجنة العليا للاستثمار والإعمار في العراق والهيئة الوطنية للاستثمار، وغيرها من الهيئات التي تقع ضمن مسؤوليتنا".

وأوضح أن "معظم الشركات التي حصلت على مشاريع كبيرة في العراق تتمتع بسمعة عالية وإمكانات قوية، مما يعزز فرص نجاح هذه المشاريع في المستقبل".

وأضاف الخفاجي، أنه "خلال الفترة المقبلة، وتحديداً في عامي 2025 و2026، سنشهد انطلاقة واسعة في قطاع السكن وغيره من القطاعات الحيوية، بفضل المشاريع الكبيرة التي تمت إحالتها بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب ولجنة الاستثمار".

وأشار إلى أنه "تمت إحالة مشاريع كبيرة في قطاع السكن، تشمل إنشاء مليون ونصف المليون وحدة سكنية ستدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2025 و2026، وهو ما سيسهم في تخفيف حدة الأزمة السكنية في البلاد"، مؤكداً "استمرار اللجنة في إحالة مشاريع ضخمة في مجالات السكن والقطاعات الأخرى في السنوات المقبلة".