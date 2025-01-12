مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات يختار عامر الحسيني رئيسا للإدارة الانتخابية

2025-01-12 16:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن انتخاب عامر موسى الحسيني رئيساً للإدارة الانتخابية.

وقالت المفوضية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقد، اليوم، في مقر المفوضية اجتماعاً ضم جميع أعضاء المجلس لاختيار رئيس للإدارة الانتخابية".

وأضاف أنه "تم التصويت بالإجماع على إعطاء الثقة واختيار القاضي، عامر موسى الحسيني رئيساً للإدارة الانتخابية.

يذكر أن هذا التصويت جاء بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن تمديد ولاية مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 2025/1/7 لغاية 2027/1/6 واستمرار المجلس في أداء مهامه القانونية اعتباراً من المدة المحددة المشار إليها في القرار.