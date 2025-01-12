وثائق.. عمليات بغداد تمنع دخول "التكتك" إلى 9 مناطق في العاصمة

2025-01-12 16:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافقت قيادة عمليات بغداد على منع دخول دراجة "التكتك"إلى 9 مناطق متفرقة في العاصمة.

وذكرت وثيقة صادرة عن القيادة، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن القرار جاءاستجابةً للمناشدات والطلبات المتكررة من أهالي مناطق "العامرية، الخضراء، حيالجامعة، حي حطين، المنصور، اليرموك، الحارثية، والقادسية"، نتيجة تكرارالحوادث وإرباك حركة السير داخل هذه المناطق.

وأشارت وثيقة أخرى إلى أن قائد عمليات بغداد منع دخول عجلات"التكتك" إلى منطقة الحرية بناءً على طلب أحمد محسن الربيعي، عضو مجلسمحافظة بغداد، الذي نقل شكوى سكان المنطقة حول كثرة الحوادث المرورية.

وسبق لمجلس الوزراء العراقي أن صوت، في العام 2023، على منع استيراد"التكتك" و"الستوتة" والدراجات النارية الصغيرة.