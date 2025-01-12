مصرع عامل بحادث مأساوي في حقل نفطي جنوب العراق .. فيديو

2025-01-12 16:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوقوع حادث مأساوي في حقل غرب القرنة 2 النفطي شمال البصرة، (أقصى جنوبي العراق) أسفر عن وفاة أحد العمال.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سقوط إحدى البوابات في الحقل أدى إلى وفاة العامل محمد كريم علي، من أهالي قضاء الصادق في منطقة الرحمانية".

وأوضح المصدر، أن السلطات المختصة باشرت في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرا الى نقل جثمان العامل الى دائرة الطب العدلي.