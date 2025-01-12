قانون في البرلمان لمنح المسؤولين وعوائلهم جوازات دبلوماسية "مدى الحياة"

2025-01-12 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انتقد النائب المستقبل أمير المعموري، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2025)، تعديل قانون الجوازات الذي يمنح امتيازات إضافية للمسؤولين وعوائلهم "جواز دبلوماسي مدى الحياة".

وقال المعموري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "هذا الجواز يمنح حتى لمن تقاعد من المسؤولين، مؤكدا اننا نعمل مع باقي النواب على سحب القانون، او تعديل المادة بما يخدم المصلحة العامة دون تمييز وتحديد فترة زمنية بخصوص منح الجواز اثناء الخدمة وحسب الحاجة".

وأضاف، "موقفنا واضح بالغاء الامتيازات الواردة بالقوانين والأنظمة السابقة، وضد اي تعديل"، مطالبا بادراج مشاريع قوانين تلبي حاجة المواطنين وتلامس اهتمامهم لإعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية.

وكان مجلس النواب في وقتها ناقش، مقترحاً يمنح كافة المسؤولين السياسيين منذ عام 2003، بالإضافة إلى عائلاتهم، جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة، وسط خلاف واسع بين النواب بشأن المقترح.

ويأتي على رأس قائمة المناصب التي ينادي النواب بمنحها "جوازات سفر دبلوماسية"، "رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ورئيس إقليم كردستان والنواب والقضاء الأعلى"، وفي نهاية القائمة الطويلة الأمناء العامين، ومساعديهم من العراقيين، العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية.

وطال المقترح المعروض داخل البرلمان، اعتراضات وتحذيرات نيابية، معتبرين منح الجواز الدبلوماسي، مرتبطاً بالوظائف الدبلوماسية، والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية، وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة، وليس إرثاً مدى الحياة للمسؤولين وعائلاتهم والمتقاعدين من أصحاب المناصب، ممن شغلوها بعد عام 2003.