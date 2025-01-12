اختيار القاضي عامر موسى الحسيني رئيسا للإدارة الانتخابية بمفوضية الانتخابات

2025-01-12 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، على إعطاء الثقة واختيار القاضي عامر موسى الحسيني رئيسا للإدارة الانتخابية.

وذكر المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقد اليوم الاحد في مقره اجتماعا ضم جميع أعضاء المجلس لاختيار رئيس للإدارة الانتخابية".

وأضاف أنه "تم التصويت بالإجماع على إعطاء الثقة واختيار القاضي عامر موسى الحسيني رئيسا للادارة الانتخابية".

يذكر ان هذا التصويت جاء بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن ( تمديد ولاية مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 2025/1/7 ولغاية 2027/1/6 واستمرار المجلس في اداء مهامه القانونية اعتبارا من المدة المحددة المشار اليها في القرار.

وكانت أظهرت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، قرارا بتمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة سنتين.

ادناه نص الوثيقة:







