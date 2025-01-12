بالإجماع.. الحسيني رئيسا للإدارة الانتخابية في المفوضية

2025-01-12 16:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، اختيار القاضي عامر موسى الحسيني رئيسًا للإدارة الانتخابية، بعد تصويت بالإجماع خلال اجتماع عقد في مقر المفوضية.

وذكر المجلس، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن هذا القرار جاء بناءً على تصويت جميع أعضائه، استنادًا إلى قرار مجلس القضاء الأعلى، الذي نصّ على تمديد ولاية مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدة سنتين، تبدأ من تاريخ 7 كانون الثاني 2025، وتنتهي في 6 كانون الثاني 2027، مع استمرار المجلس في أداء مهامه القانونية خلال هذه الفترة.

ويأتي اختيار القاضي الحسيني ضمن جهود المفوضية لضمان استمرارية العمل المؤسسي وتنظيم العمليات الانتخابية بما يتماشى مع القوانين والقرارات النافذة.