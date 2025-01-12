تفاؤل بزيارة نيجيرفان بارزاني لبغداد وتوقعات بحسم ملفات مهمة

2025-01-12 16:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد نائب عن الحزب الديمقراطيالكوردستاني، يوم الأحد، أن زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تأتي لحسمملف رواتب الموظفين الإقليم وتعديل إحدى مواد قانون الموازنة الاتحادية، فيما توقعنائب عن ائتلاف دولة القانون، أن تفضي اجتماعات بارزاني مع الإطار التنسيقي، إلىحل قضية الرواتب.

وقال عضو لجنة النفط النيابية، النائب عنالديمقراطي الكوردستاني، صباح صبحي، لوكالة شفق نيوز، إن "وفد إقليم كوردستانبرئاسة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيجتمع فور وصوله إلى بغداد برؤساء الوزراءوالبرلمان الجمهورية وعدداً من القيادات السياسية".

وبين أن "الاجتماعات ستناقش رواتبالموظفين وتعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، وأيضاً سيتم مناقشة إعادةتصدير النفط عبر خط جيهان التركي ومستحقات الشركات العاملة في الإقليم".

بدوره قال النائب عن دولة القانون، باقرالساعدي، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزانيمع الإطار التنسيقي في بغداد، من المتوقع أن يفضي لحل أزمة الرواتب".

وأضاف أن "الاجتماع سيناقش أيضاًالانتخابات النيابية المقبلة".

ومن المفترض أن يصل رئيس حكومة إقليم كوردستاننيجيرفان بارزاني، إلى بغداد مساء اليوم الأحد، للمشاركة في اجتماع "إدارةالدولة"، حاملاً معه ملفات رواتب موظفي الإقليم والموازنة وتصدير النفطوالانتخابات المقبلة وغيرها.

يذكر أن، مراقبين أكدوا لوكالة شفق نيوز، يومأمس السبت، أن هذه الزيارة قد تكون "الفرصة الأخيرة" لبغداد، وفي حال لميتم التوصل لحلول دائمة للمسائل العالقة، فقد يتخذ الكورد قرار الانسحاب منالعملية السياسية العراقية.

ويعيش المواطنون في إقليم كوردستان حياة شبهمعطلة، جراء اتساع الإضراب العام عن الدوام في الدوائر الحكومية، والمدارسوالجامعات ودوائر المرور بخاصة في السليمانية بسبب عدم استلامهم الرواتب منذ أشهر.

ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليمكوردستان، وبقي معلقاً بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجددهذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطاً على الإقليم مقابل تسلمهحصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليمللنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى"سلف" تقدم للإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهرشباط/ فبراير 2024، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دونإرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم الرواتب.

وطالبت حكومة إقليم كوردستان والوزراء وممثلوالإقليم في بغداد، في وقت سابق من اليوم، الحكومة الاتحادية بضمان رواتب عام 2025كاملة دون نقصان.