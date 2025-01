التعليم تدعو وجبة جديدة من المعينين الجدد إلى المباشرة في عملهم

2025-01-12 16:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، وجبة جديدة من المعينين الجدد إلى المباشرة في عملهم. وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعدن مباشرة وجهة التوزيع للذوات المدرجة أسماؤهم الذين جرى تعيينهم بموجب الأوامر الوزارية (3956) في 2024/12/30 و(3225) في 2024/11/14 و(2701) في …

