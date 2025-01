2025-01-12 16:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ارسلت وزارة الصحة، اليوم الاحد، إلى وزارة المالية درجاتها الوظيفية الشاغرة للسنوات السابقة. وجاء في كتاب الصحة الموجه الى وزارة المالية وتلقت “عراق اوبزيرفر” نسخة منه، “كتابكم ذي العدد (64905) المؤرخ في 2024/12/24 المتضمن اجراء الحذف والاحداث بعدد 5331 درجة وظيفية لتعيين المهن الطبية والصحية لخريجي عام 2022 -2023 لسد عجز الدرجات …

The post الصحة ترسل إلى المالية درجاتها الوظيفية الشاغرة للسنوات السابقة (وثيقة) first appeared on Observer Iraq.