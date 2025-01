اختيار عامر الحسيني رئيسا للإدارة الانتخابية بمفوضية الانتخابات

2025-01-12 17:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى صوت مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد ، على إعطاء الثقة واختيار القاضي عامر موسى الحسيني رئيسا للإدارة الانتخابية. وذكر المجلس في بيان تلقته (المدى) أن "مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقد اليوم الاحد في مقره اجتماعا ضم جميع أعضاء المجلس لاختيار رئيس للإدارة الانتخابية". وأضاف أنه "تم التصويت بالإجماع […]

