2025-01-12 17:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قرر مجلس محافظة الأنبار، يوم الأحد، فرض رسوم مالية على الفعاليات والأنشطةالتابعة للقطاع الخاص في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات المحافظة وتنويع مصادرها.

وقالمصدر في المجلس لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة قرر خلال جلسته اليوم فرضرسوم مالية على قطاعات متعددة، مثل الأنشطة التجارية والصناعية والترفيهية، معاستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تحقيق أهداف تنموية".

وأشارإلى أن "نسبة الرسوم ستحدد لاحقاً من قبل لجنة متخصصة لضمان مراعاة طبيعةالأنشطة الاقتصادية المختلفة".