المركزي العراقي: نعمل على توفير أجهزة الصراف الآلي في جميع المناطق

2025-01-12 17:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد البنك المركزي العراقي، يومالأحد، العمل على توفير أجهزة الصراف الآلي والدفع النقدي، فيما أشار إلى توجيههالبنوك كافة بنشر خدماتهم المالية في جميع المناطق.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"البنك المركزي العراقي يعمل ضمن استراتيجيته على توفير الخدمات المختلفةلحاملي البطاقات المصرفية، عن طريق توسيع انتشار منافذ تسليم النقد ومن خلال جميعالقنوات المتاحة ومنها أجهزة الصرّاف الآلي ATMوأجهزة الدفع النقدي POCوكذلك شركات الصرافة المجازة، ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني، وأجهزة الدفعالالكتروني POS المنتشرة في جميع أنحاءالعراق".

وأضاف أن "البنك المركزي أكد في إعماماتهالتي تضمّنت توجيه المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية، لنشر وتوسيع خدماتهمالمالية في المناطق التي تفتقر الى وجود الخدمات المشار إليها انفاً".

ولفت إلى أنه "فيما يسعى البنك الى تطويرتلك الخدمات من خلال وضع أحدث البنى التحتية الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية فيالعراق، وتحسينها بشكل مستمر".