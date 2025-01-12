إطلاق منحة "ثلاثية" لطلبة الجامعات في العراق

2025-01-12 17:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،يوم الأحد، البدء بصرف المنحة الطلابية لطلاب الجامعات للأشهر (تشرين الأول، تشرينالثاني، وكانون الأول) من العام الدراسي الحالي 2024-2025.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسويفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المنحة شملت أكثر من (20) ألف طالب من طلبةالجامعات الحكومية"، مشيرًا إلى أن "المنحة مستمر لدعم الطلبة حتى عام2025".

وأوضح الموسوي، أن "صرف المنحة يأتي ضمن التعاونالمشترك بين وزارة العمل ووزارة التعليم العالي لتخفيف من الأعباء المادية على الطلبةوعائلاتهم"، مشددًا على "أهمية الدعم في التعليم كونه أحد ركائز التنميةالمستدامة".