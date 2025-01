المركزي العراقي يجدد توجيهه إلى المصارف بشأن الخدمات المالية

2025-01-12 17:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

يعمل البنك المركزي العراقي ضمن إستراتيجيته على توفير الخدمات المختلفة لحاملي البطاقات المصرفية، عن طريق توسيع انتشار منافذ تسليم النقد ومن خلال جميع القنوات المتاحة ومنها أجهزة الصرّاف الآلي ATM وأجهزة الدفع النقدي POC وكذلك شركات الصرافة المجازة، ومنافذ شركات الدفع الالكتروني، وأجهزة الدفع الالكتروني POS المنتشرة في جميع انحاء العراق. ويؤكد البنك المركزي في …

