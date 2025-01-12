اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةعراق اوبزيرفراخبار العراق السياسية › البدء بصرف منحة طلبة الجامعات للثلاثة أشهر الماضية

البدء بصرف منحة طلبة الجامعات للثلاثة أشهر الماضية

البدء بصرف منحة طلبة الجامعات للثلاثة أشهر الماضية
البدء بصرف منحة طلبة الجامعات للثلاثة أشهر الماضية
2025-01-12 17:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن البدء بصرف المنحة الطلابية لطلاب الجامعات للأشهر (تشرين الأول، تشرين الثاني، وكانون الأول) من العام الدراسي الحالي 2024-2025. وأوضح رئيس الهيئة أحمد الموسوي في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن ” هذه المنحة شملت أكثر من (20) ألف طالب من طلبة الجامعات …

The post البدء بصرف منحة طلبة الجامعات للثلاثة أشهر الماضية first appeared on Observer Iraq.

البدء بصرف منحة طلبة الجامعات للثلاثة أشهر الماضية

واصل المتابعة على عراق اوبزيرفر