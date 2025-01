البدء بصرف منحة طلبة الجامعات للثلاثة أشهر الماضية

2025-01-12 17:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن البدء بصرف المنحة الطلابية لطلاب الجامعات للأشهر (تشرين الأول، تشرين الثاني، وكانون الأول) من العام الدراسي الحالي 2024-2025. وأوضح رئيس الهيئة أحمد الموسوي في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن ” هذه المنحة شملت أكثر من (20) ألف طالب من طلبة الجامعات …

