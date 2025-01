2025-01-12 17:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر عقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم (الاحد) اجتماعاً لمتابعة مشاريع المستشفيات الجديدة في بغداد. وناقش الاجتماع الذي حضره ممثلو الشركات المنفذة، الوقوف على نسب الإنجاز والمعوقات التي تواجه العمل. وقدم السوداني توجيهاته للمعنيين ببذل أقصى الجهود من إنجاز مشاريع المستشفيات الجديدة في العاصمة بغداد.

The post برئاسة السوداني.. اجتماع لمتابعة مشاريع المستشفيات الجديدة في بغداد first appeared on Observer Iraq.