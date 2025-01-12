كلاسيكو نهائي السوبر يرسم مستقبل أراوخو

2025-01-12 17:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

يعقد مسؤولو نادي برشلونة اجتماعاً مهماً مع لاعب الفريق رونالد أراوخو، الأسبوع المقبل لمناقشة مستقبله، فيما ستلعب مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد والبارسا اليوم في نهائي السوبر الإسباني، دوراً مهماً في هذا الملف.

وينتهي عقد أراوخو مع برشلونة في صيف 2026، ويرفض اللاعب مفاوضات التجديد حتى الآن، وتحرك يوفنتوس مؤخراً للحصول على توقيعه.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن موقف برشلونة واضح تماما بشأن أراوخو بأن كل ما يتعلق بمصيره سيناقش الأسبوع المقبل في اجتماع قمة، بعد نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأشارت إلى أن برشلونة واضح في موقفه وأن أراوخو غير معروض للبيع، لكن الرئيس خوان لابورتا لا يريد أيضًا بقاء أي لاعب لا يشعر بالراحة داخل النادي الكتالوني.

وأوضحت، أنه خلال الاجتماع المنتظر عقب السوبر الإسباني، سيطلب برشلونة من أراوخو معرفة قراره بشأن الرحيل في كانون الثاني الجاري.

وحال أبدى رغبته في الرحيل من المدافع الأوروجوائي سيدرس برشلونة عرض يوفنتوس، النادي الوحيد الذي حاول التوقيع معه حتى الآن.

ويريد برشلونة مبلغاً ثابتاً لا يقل عن 50 إلى 55 مليون يورو للموافقة على رحيل أراوخو، بالإضافة إلى متغيرات يمكن التفاوض عليها. وأي عرض أقل من ذلك لن يتم قبوله.

وقالت الصحيفة: "هناك عامل آخر يلعب دورًا في مستقبل أراوخو، وهو نتيجة الكلاسيكو اليوم التي قد تزيد أو تقلل من احتمالات فتح برشلونة الباب أمام رحيل اللاعب، حيث إن فوز البارسا قد يسهل الصفقة، بينما قد تُعقّد الخسارة أي عملية انتقال".