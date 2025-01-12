وزير التجارة يوجه بالإسراع باستكمال خطط الدفع الالكتروني

2025-01-12 17:55:01 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الأحد، بالإسراع باستكمال خطط عمليات الدفع الالكتروني وتوقيتاتها.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التجارة أثير داود الغريري، ترأس الجلسة الأولى لهيئة الرأي لعام 2025، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال، والتصويت على القرارات التي تدعم رؤية الوزارة في تحسين الأداء والخدمات المقدمة".وأكد الغريري خلال الجلسة - بحسب البيان- "أهمية التزام الإدارات العامة للتشكيلات بتنفيذ التوجيهات والمهام وفق رؤية ومؤشرات متطلبات العمل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع "، مشيراً إلى "ضرورة دفع استحقاقات موظفي الوزارة ودعم عملهم وبما يتوافق مع القرارات والتوصيات الصادرة بهذا الشأن ".وبينت الوزارة، أن "الجلسة ناقشت عدة ملفات، أبرزها الصرف من إيرادات الشركات العامة، الدفع الإلكتروني ونسب الإنجاز المحققة، مشاريع الأتمتة، وخطط استخدام الطاقة الشمسية في تشكيلات الوزارة".وتابعت، أنه "جرى خلال الجلسة تبادل وجهات النظر في كل المواضيع التي تناولتها الجلسة لتحسين الأداء والخدمات المقدمة والتي تتوافق مع فقرات البرنامج الحكومي وأهداف قانون وزارة التجارة المرقم 37 لسنة 2011".وأصدر الوزير - بحسب البيان- توجيهات عدة خلال الجلسة، من بينها:- تنفيذ حملات تطوعية لتشجير مساحات واسعة بالتنسيق مع أمانة بغداد، دعماً للتوجهات الحكومية في تعزيز البيئة المستدامة.- الإسراع في استكمال مشاريع الأتمتة والدفع الإلكتروني مع وضع خطط دقيقة وتوقيتات محددة لتقييم نسب الإنجاز.- تنفيذ خطط لاستخدام الطاقة الشمسية في مباني الوزارة، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو الطاقة النظيفة.