8 إلى 13 بالمئة من النساء حول العالم مصاباتٌ بها، وهناك 70 بالمئة من المصابات غير مشخصاتٍ بعد.. عن متلازمة تكيُّس المبايض التي تعاني منها الكثيرات، وما يزال الطب لا يعرف أسبابها، وفي العراق قلة الوعي تجاهها يفاقم معاناة الكثيرات..

