رئيس الوزراء يهنئ الرئيس اللبناني ويؤكد على دعم العراق للبنان

2025-01-12 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واعهنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية اللبناني المنتخب جوزيف عون، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية، مؤكدا على دعم العراق للبنان في مختلف المجالات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، هنَّأه فيه بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية".وأكد السوداني، خلال الاتصال - حسب البيان- على "عمق العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان، وأهمية تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.وشدد السوداني على "دعم العراق للبنان في مختلف المجالات"، مشيراً إلى "ضرورة العمل على استقرار لبنان من أجل تجاوز محنة الحرب الأخيرة".