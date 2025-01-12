الشيخ الخزعلي: العراق قوي ولا يتأثر بالمتغيرات الحاصلة في المنطقة

2025-01-12 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأحد، أن العراق يمتلك العديد من نقاط القوة، التي تجعله اليوم قوياً، ولا يتأثر بالمتغيرات الحاصلة في المنطقة.وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأمينُ العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه، ببغداد اليوم الأحد، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحثُ تطورات الواقع السياسيّ والأمنيّ في العراق، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة".وأكد الشيخ الخزعلي - بحسب البيان- أن "العراق يمتلك العديد من نقاط القوة، التي تجعله اليوم قوياً، ولا يتأثر بالمتغيرات الحاصلة في المنطقة".من جانبه، أشاد الحسان، بـ"مواقف الشيخ الخزعليّ الوطنية، ودوره في الحفاظ على الأمن، ودعم العملية السياسية في العراق".