2025-01-12 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، تمكن مفارزه من ضبط 812 طناً من اللحوم منتهية الصلاحية في محافظة بغداد.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة صادرة عن جهازنا، تمكنت مفارزنا الاقتصادية، بالتنسيق مع شعبة الرقابة الصحية- الكرخ، والقوة الماسكة للأرض، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم التالفة تُقدر بـ812 طناً من اللحوم الحمراء والبيضاء".وأضاف، أن "الكميات التي تم ضبطها قبل وصولها إلى المواطنين، داخل مخزن تابع لإحدى شركات المواد الغذائية في منطقة الرضوانية/ محافظة بغداد"، مشيراً إلى "ضبط المواد وحجزها وفق الإجراءات الأصولية، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حسب قرارات الجهة القطاعية".