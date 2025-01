ما مصير القوات الأمريكية في العراق بعد دخول ترامب البيت الأبيض؟

2025-01-12 19:05:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىاتفاقات العراق والولايات المتحدة على انسحاب القوات العسكرية المجدول خلال العام الحالي، أصبحت مهددة بالنسف بسبب التطورات الإقليمية وعودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، ووفقا لتقرير أمريكي وباحثين سياسيين، فإن الانسحاب الآن أو في المستقبل القريب غير وارد، لأسباب عدة منها، مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وخشية من توسع النفوذ الإيراني، وخفوت الصوت المعارض للوجود […]

