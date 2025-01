2025-01-12 19:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى وجه قائد عمليات بغداد، اليوم الأحد، بمنع الدراجات النارية (التكتك) الى مناطق العامرية والخضراء وحي الجامعة والمنصور واليرموك والقادسية والحارثية وحي حطين. وتعد هذه المناطق من المناطق الراقية في العاصمة. وأوعز قائد العمليات بمنع دخول هذه الدرجات الى المناطق أعلاه "تماشياً" مع رغبة المواطن مع متابعة التوجيه من قبل العمليات.

