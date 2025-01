2025-01-12 19:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أثارت الممثلة الأميركية جيمي لي كيرتس، موجة غضب عارمة، بعدما شبهت الدمار الذي خلفته حرائق الغابات في لوس أنجلوس حاليا بآثار الحرب الدائرة في غزة. وقالت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار البالغة من العمر 66 عاما في تصريحات صحافية "لقد ولدت ونشأت في مدينة الملائكة... ومدينة الملائكة بأكملها تحترق في كل مكان". كما أضافت […]

