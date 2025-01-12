2025-01-12 19:05:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، تهانيه لرئيس الجمهورية اللبناني المنتخب جوزيف عون، بمناسبة انتخابه، مؤكداً على دعم العراق للبنان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، هنَّأه فيه بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية".

وأكد السوداني، خلال الاتصال، "عمق العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان، وأهمية تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".

وشدد السوداني، على "دعم العراق للبنان في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة العمل على استقرار لبنان من أجل تجاوز محنة الحرب الأخيرة".

وانتُخب جوزيف عون، الذي كان قائداً للجيش، رئيساً للجمهورية اللبنانية، يوم الخميس الماضي، بعد أكثر من عامين على شغور المنصب ووسط أزمات سياسية واقتصادية خطيرة تعانيها البلاد.