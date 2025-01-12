2025-01-12 19:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الإندونيسي لكرة القدم، الهولندي باتريك كلويفرت،يوم الأحد، أن هدفه الأول في أول عامين هو التأهل لكأس العالم.

جاء ذلك خلال تقديمه من قبل الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، إلى الجماهير،بعد يوم واحد من وصوله إلى البلاد.

وأعلن اتحاد الكرة الإندونيسي يوم الأربعاء الماضي تعيين كلويفرت مدرباللمنتخب الأول، بعد يومين من إقالة المدرب الكوري الجنوبي شين تاي يانغ.

ووقع كلويفرت نجم أياكس أمستردام سابقا، عقدا لتدريب منتخب إندونيسيا بينعامي 2025 و2027 مع إمكانية التمديد.

وقال كلويفرت "هدفي الأول في أول عامين هو التأهل لكأس العالم، وحصدأربع نقاط من المباراتين التاليتين، فريقي وأنا ملتزمين للغاية لتحقيق هذا الهدف".

وولد أغلب اللاعبين الموجودين في تشكيل المنتخب الإندونيسي حاليا في هولندا،حيث صنع كلويفرت اسمه وتاريخه في عالم كرة القدم.

وكانت المسارعة بضم اللاعبين المولودين خارج البلاد للمنتخب الإندونيسي،حيث يحملون الجنسية من الأباء أو الأجداد، هي مفتاح تعيين نجم برشلونة وأياكس السابقفي منصبه من جانب الاتحاد الإندونيسي للعبة.

ومع تبقي أربع مباريات على نهاية الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلةلكأس العالم 2026، يحتل منتخب إندونيسيا المركز الثالث في مجموعته التي تضم ستة فرق، بفارق نقطة واحدة فقط خلف منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني، ويتأهل أصحاب المركزينالأول والثاني مباشرة إلى البطولة، فيما يتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع إلى مرحلةالملحق في التصفيات الآسيوية.

وجاء هذا التقدم في المستوى، والذي على إثره وصل الفريق إلى مرحلة خروجالمغلوب للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس أمم آسيا في كانون الثاني/يناير بالعامالماضي، ليرفع من شعبية شين في إندونيسيا.

ويرى إريك توهير، رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، أن كلويفرت سيكونمناسبا لهذا الفريق أكثر من شين الذي لا يتحدث سوى باللغة الكورية الجنوبية، بحيث يكونقادرا على التعامل مع اللاعبين.

وقال توهير: "نحتاج إلى قائد يكون قادرا على توصيل التعليمات للاعبينوكذلك يمكنه أن يضع استراتيجية واضحة معهم، وأن يكون لديه طريقة تواصل أفضل".

وفي نهاية الأمر سيكون نجاح التجربة مرهونا بالنتائج على أرض الملعب، وسيبدأكلويفرت مسيرته بمواجهة أستراليا في سيدني يوم 20 آذار/مارس المقبل، ثم سيستضيف المنتخبالإندونيسي نظيره البحريني في جاكرتا بعد ذلك بخمسة أيام، وستنتهي منافسات الدور الثالثللتصفيات في حزيران/يونيو المقبل بمباراتين أمام الصين، ثم أمام المنتخب الياباني متصدرالمجموعة.

وحظي كلويفرت بمسيرة رائعة كلاعب، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا مع أياكس.

وكان لاعب ميلان ونيوكاسل السابق، مدربا مساعدا في المنتخب الهولندي معلويس فان جال، وفي المنتخب الكاميروني مع كلارنس سيدورف.