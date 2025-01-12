2025-01-12 19:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مباراة بين نادي توتنهام هوتسبير ونادي تاموورث، المقامةعلى أرض ملعب الأخير، يوم الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي،حادثة "غريبة" تتسبب بتأجيل انطلاقها لقرابة 5 دقائق.

وجاء التأجيل لهذه المدة الزمنية بسبب وجود تمزق في شباك المرمى، في ملعبنادي تاموورث الذي يتسع لـ4 آلاف متفرج فقط.

وسارع نادي تاموورث، الناشط في دوري الدرجة الخامسة، إلى حلّ المشكلة علىالفور، ورُفع المهاجم بيك راي إينورو نحو العارضة بمساعدة زميله جوردان كوليناني، إذجلس الأول على كتفي الثاني، ثمّ قام بوضع شريط لاصق.

وكان مدرب نادي تاموورث، آندي بيكس، قال إن لاعبيه يعملون في مجال البناءبدوام جزئي خارج أوقات ممارستهم للنشاط الرياضي، مما ساعدهم في حلّ المشكلة، وفقاًلموقع "يورو سبورت".