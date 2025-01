الشمري: اجماع سياسي على حصر السلاح بيد الدولة

2025-01-12 19:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أن قائد القوات المسلحة يمتلك وحده قرار الحرب، فيما اشار الى وجود اجماع على عدم ابقاء السلاح خارج سيطرة الدولة. وقال الشمري في حديث تابعته “عراق اوبزيرفر”: “كافة القطعات في وزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي بإمرة القائد العام للقوات المسلحة”. كذلك أكد …

