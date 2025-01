2025-01-12 19:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت وزارة التعليم العالي، تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لكافة المراحل الى شهر التاسع 2025/9/1 بدلاً من شهر السادس. ادناه الوثائق:

