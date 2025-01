بغداد.. السوداني يوجه بإزالة جميع العقبات التي تعترض إنجاز مشاريع المستشفيات

2025-01-12 19:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، بإزالة جميع العقبات التي تعترض إنجاز مشاريع المستشفيات في بغداد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “السوداني، ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة سير العمل في مشاريع المستشفيات الجديدة في بغداد، بحضور ممثلي الشركات المنفذة”. وثمن “جهود جميع العاملين …

