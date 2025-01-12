المالية العراقية: لا نتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب لإقليم كوردستان

2025-01-12 19:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، إنها لا تتحمل مسؤوليةعدم صرف الرواتب لإقليم كوردستان في مواعيدها المحددة، مبينة، أن تأخر صرفها هو نتيجةعدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفيهم.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "على المضي في تطبيقبنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم بتحقيق العدالة والمساواةلجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحاديةوالتزامها بتطبيق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية/2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان حسب ماجاء بجدول (هـ) ضمنالتخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذيتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوةبموظفي الحكومة الاتحادية".

وأضاف البيان، "والتزمت وزارة المالية بارسال التمويلات الى حكومةالإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين ،حماية اجتماعية ،الموظفين المدني والعسكري) علىالرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعةوالبالغة (4350) مليار دينار خلافا لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة(3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات غير النفطية".

وتابع، "كما تود وزارة المالية الاشارة الى ان رغم التجاوزات علىالتخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الايرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراءالمناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومه الاتحادية. بلغت تخصيصات إقليم كردستانلتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الامنية (9،556،348 مليار)، ورواتب شبكة الحمايةالاجتماعية (130،931 مليار) ورواتب المتقاعدين العسكري (650،040 مليار)، ورواتب المتقاعدينالمدني(776،657 مليار )، المدني المؤنفلين (98،346 مليار)، المتقاعدين العسكرين المؤنفلين(338،479مليار)، منحة رواتب السجناء (10،721 مليار)".

وأشار البيان، إلى أنه "وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاقتقوم وزارة المالية الاتحادية بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليموالتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، إلا ان حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيعالرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولاتتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليمفي مواعيدها المحدده وان تأخر صرفها هو نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمةالاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفيهم".