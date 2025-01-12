الثروات الطبيعية الكوردستانية تخاطب بغداد: لم ترسلوا "النفط الأبيض" إلى الآن

2025-01-12 19:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليمكوردستان، يوم الأحد، عدم إرسال الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من النفط الأبيضإلى الآن.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، أن "وزارةالنفط في الحكومة الاتحادية لم ترسل لغاية الآن حصة الإقليم من النفط الأبيض الذييكون مدعوماً"، مبينة أن "من المقرر أن يتم توفير كمية من النفط الابيضلمحافظات الإقليم وإداراتها المستقلة خلال هذا الأسبوع".

وأشار البيان، إلى أن "كمية النفط المؤمن من قبلبغداد أقل بكثير من حصة الإقليم وهو يكفي لتزويد فقط 17% من الأسر، وحتى ولو تمتأمين تلك الكمية فإنها سترسل على وجبات عديدة إلى الإقليم وستوزع مباشرة من قبلمديريات النفط والمعادن بالتنسيق مع المحافظات والإدارات المستقلة".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمةالعراقية بغداد، في وقت سابق من اليوم الأحد، للمشاركة في اجتماع "إدارةالدولة" حاملاً معه ملفات رواتب موظفي الإقليم والموازنة وتصدير النفطوالانتخابات المقبلة وغيرها.