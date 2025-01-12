إدارة سد دهوك: الحديث عن تأثير قلة الأمطار على الخزين المائي سابق لأوانه

2025-01-12 19:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد مدير سد دهوك، فرهاد محمد طاهر، يوم الأحد، أن الحديث عن تأثير قلةالأمطار على خزين بحيرة السد ما زال سابقاً لأوانه، مشيراً إلى أن المعطياتالحالية "غير كافية".

وقالطاهر لوكالة شفق نيوز، إن "تأثر بحيرة سد دهوك نتيجة قلة تساقط الأمطار هذاالعام مقارنة بالعام الماضي/ ما يزال سابقاً لأوانه، والمعطيات الحالية غير كافيةلإصدار تقييم نهائي".

وأضافأن "كمية الأمطار التي هطلت في المنطقة حتى الآن بلغت 35ملم وهي نسبة منخفضةجداً مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تساقطاً غزيراً للأمطار حيث وصلت الكمية إلى291ملم".

وأعربطاهر عن تفاؤله بأن تشهد المنطقة مزيداً من الأمطار خلال بقية الموسم الحالي مماقد يحسن الوضع المائي.

وأشارإلى أن "نسبة تخزين المياه في سد دهوك حالياً تعادل ضعفي الكمية التي كانتمخزنة في مثل هذا الوقت من العام الماضي"، مبيناً أن "موسم تخزين المياهفي السد يبدأ عادة من شهر تشرين الأول/ أكتوبر ويستمر حتى شهر حزيران/ يونيو، ممايتيح فرصة إضافية لتعويض النقص في المياه في حال استمرت الأمطار بالهطول خلالالفترة المقبلة".

وفيإطار إستراتيجيات حكومة إقليم كوردستان لتحسين الموارد المائية، كشف طاهر عن خطة لإنشاءأكبر سد في محافظة دهوك والذي من المقرر أن يُقام في منطقة باكرمان التابعة لقضاءعقرة شمال شرقي المحافظة.

وأكدأن "المشروع يأتي ضمن رؤية إستراتيجية تسعى لتعزيز الأمن المائي في الإقليموتأمين موارد مائية مستدامة للمنطقة".