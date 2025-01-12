نينوى.. القبض على "داعشي" متنكر بزي امرأة في أحد الأسواق

2025-01-12 19:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء يوم الأحد، بإلقاء القبض على عنصر من تنظيمداعش متنكراً بزي نسائي في سوق قضاء البعاج غربي المحافظة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العنصر المقبوض عليه سبق له الانتماء لتنظيمداعش لمدة سبعة أشهر خلال فترة سيطرة التنظيم على محافظة نينوى، لكنه غير مسجل ضمنالبيانات الرسمية التي تمتلكها الأجهزة الأمنية".

وأشارإلى أن "التحقيقات الأولية أكدت أن الشخص المقبوض عليه لم يتسلل من سوريا رغمقرب البعاج من الحدود"، مؤكداً أن "المنطقة الحدودية آمنة وتخضع لرقابةمشددة".

وأضافالمصدر أن "الشخص معروف في البعاج ولديه أشقاء كانوا أعضاء في التنظيم أيضاً،وتجري حالياً تحقيقات معه لمعرفة دوافعه ونواياه".