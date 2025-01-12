نجاة مسؤول حكومي وشيخ عشيرة من محاولة اغتيال في الفلوجة

2025-01-12 19:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفادت مصادر محلية في مدينة الفلوجة بالأنبار، يوم الأحد، بنجاة مسؤول فيوزارة الكهرباء بالمحافظة وشيخ إحدى العشائر من محاولة اغتيال من قبل مجهولين.

وقالتالمصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الشيخ معن مخلص الخنفر الجميلي، وهو مدير قسمفي الكهرباء، نجا من محاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة مجهولة اثناء تجواله فيمدينة الفلوجة".

وأشارتالمصادر إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الهجوم لم يسفر عن إصابات، فيمالاذت المجموعة المهاجمة بالفرار إلى جهة مجهولة"، مؤكداً أن "الأجهزةالأمنية في الفلوجة بدأت تحقيقاتها في الحادث لتحديد هوية الجناة ودوافع الهجوم".

يأتيذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تزايد حالات العنف في المحافظة.