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“كلف الإنتاج باهظة”.. طلب نيابي بـ”اعادة النظر” بعقود النفط في كوردستان

“كلف الإنتاج باهظة”.. طلب نيابي بـ”اعادة النظر” بعقود النفط في كوردستان
“كلف الإنتاج باهظة”.. طلب نيابي بـ”اعادة النظر” بعقود النفط في كوردستان
2025-01-12 20:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد عضو مجلس النواب السابق، عمار طعمة، اليوم الاحد، ضرورة اعادة النظر بعقود النفط التي أبرمتها كوردستان مع الشركات الاجنبية ، فيما اعتبرها “مخالفة للقانون”. وقال طعمة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”: “تضمن تعديل المادة (١٢) من قانون الموازنة الثلاثية تعويض الاقليم من قبل الدولة العراقية بدفع (١٦) دولار لكل برميل نفط …

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“كلف الإنتاج باهظة”.. طلب نيابي بـ”اعادة النظر” بعقود النفط في كوردستان

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