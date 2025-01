2025-01-12 20:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد عضو مجلس النواب السابق، عمار طعمة، اليوم الاحد، ضرورة اعادة النظر بعقود النفط التي أبرمتها كوردستان مع الشركات الاجنبية ، فيما اعتبرها “مخالفة للقانون”. وقال طعمة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”: “تضمن تعديل المادة (١٢) من قانون الموازنة الثلاثية تعويض الاقليم من قبل الدولة العراقية بدفع (١٦) دولار لكل برميل نفط …

