الدفاع الجوي يتغلب على غاز الشمال في سلة المحترفين
2025-01-12 20:05:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
تغلب نادي الدفاع الجوي، اليوم الأحد، على غاز الشمال في دوري المحترفين لكرة السلة.
وحقق الدفاع الجوي الفوز بعد تغلبه على غاز الشمال بنتيجة (98-90) نقطة لحساب منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.
تغلب نادي الدفاع الجوي، اليوم الأحد، على غاز الشمال في دوري المحترفين لكرة السلة.
وحقق الدفاع الجوي الفوز بعد تغلبه على غاز الشمال بنتيجة (98-90) نقطة لحساب منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.