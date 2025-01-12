الدفاع الجوي يتغلب على غاز الشمال في سلة المحترفين

2025-01-12 20:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب نادي الدفاع الجوي، اليوم الأحد، على غاز الشمال في دوري المحترفين لكرة السلة.وحقق الدفاع الجوي الفوز بعد تغلبه على غاز الشمال بنتيجة (98-90) نقطة لحساب منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.