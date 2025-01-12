نجاة مسؤول في وزارة الكهرباء من محاولة اغتيال بالفلوجة

2025-01-12 20:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، بنجاة مسؤول في وزارة الكهرباء بمحافظة الأنبار وشيخ إحدى العشائر من محاولة اغتيال من قبل مجهولين.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الشيخ معن مخلص الخنفر الجميلي، وهو مدير قسم في الكهرباء، نجا من محاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة مجهولة اثناء تجواله في مدينة الفلوجة".

وأشار إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الهجوم لم يسفر عن إصابات، فيما لاذت المجموعة المهاجمة بالفرار إلى جهة مجهولة"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية في الفلوجة بدأت تحقيقاتها في الحادث لتحديد هوية الجناة ودوافع الهجوم".