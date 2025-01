2025-01-12 20:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، التزامها في تطبيق الموازنة الثلاثية، مؤكدة أنها أكملت تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيعها. وذكرت الوزارة في بيان تلقته عراق اوبزيرفر أنها”تؤكد على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة …

