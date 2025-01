ضبط مئات الأطنان من اللحوم التالفة في بغداد (فيديو)

2025-01-12 20:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، ضبط (٨١٢) طنًا من اللحوم منتهية الصلاحية في بغداد. وذكر الجهاز في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة صادرة عن جهازنا، تمكنت مفارزنا الاقتصادية، بالتنسيق مع شعبة الرقابة الصحية – الكرخ، والقوة الماسكة للأرض، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم التالفة تُقدر …

