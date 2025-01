توضيح من المالية بشأن الرواتب والموازنة

2025-01-12 20:30:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اصدرت وزارة المالية، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن تأخير صرف رواتب الإقليم. وذكرت المالية في بيان، تلقته (المدى)، أكدت فيه "على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء […]

