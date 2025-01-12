2025-01-12 20:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم اتحاد الادباء والكتاب، وبالتعاون مع القصر الثقافي في كركوك، اليوم الأحد، مهرجان المسرح العربي وعلى هامش الاحتفال تم تقديم أول عمل مسرحي بعد توقف لسنوات.

وقال رئيس الاتحاد في كركوك محمد خضر الحمداني لوكالة شفق نيوز، إن "اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، واتحاد أدباء وكتاب كركوك، وقصر الثقافة والفنون في كركوك، وفرقة كركوك للمسرح، قدمت بمناسبة يوم المسرح العربي، مسرحية النكّات، تأليف علي عبد النبي وتمثيل وإخراج مريوان زنكنة على قاعة معهد الفنون الجميلة قسم المسرح في كركوك".

وأضاف أن "من المؤمل أن تكون المسرحية نواة للعرض على مسارح كركوك ومبعض المحافظات"، مشيراً إلى أن "كركوك منذ سنوات لم تشهد عروضاً على المسرح بحضور جماهيري وفني".

وتابع أن "العرض جاء بمناسبة يوم المسرح العربي واعتزازاً بالمسرح الكركوكي الذي مضى على تأسيسه 104 أعوام".

وأشار الحمداني إلى أن "مريوان زنكنة مخرج المسرحية، أبدع بالتأثير على مشاعر الجمهور وخلق جواً امتزجت فيه مشاعر الفرح تارة والحزن تارة أخرى، حيث تدور الأحداث حول شخص مهنته إلقاء النكات لإضحاك الناس، لكنه في الحقيقة هو يعيش في رعب دائم، ويخشى كل ما حوله حتى زوجته التي تظل تطرق الباب طول العرض وهو يرفض أن يفتح لها الباب خوفاً من أن تكون حاملة لفيروس كورونا".

ولفت إلى أنه "يحاول جاهداً الهروب من مخاوفه تارةً بإلقاء النكات السردية أو المجسدة على شكل شخصيات وتارةً بالألعاب السحرية والرقص والغناء بل وحتى الهروب إلى الكواكب الأخرى، ولكن كل ذلك من دون جدوى".

وبين الحمداني أنه "في نهاية المسرحية وعندما يفتح الباب لزوجته يكتشف أن زوجته ما زالت على فراشها وأنه كان يعيش وهماً كبيراً وكابوساً مخيفاً قد أوقع نفسه فيه، لأن التكنولوجيا والحروب الجرثومية والبيولوجية ستحول الحياة إلى جحيم لا يطاق".

وفي السياق، قال مدير القصر الثقافي في كركوك يوسف الطيب، لوكالة شفق نيوز، إن "مدينة كركوك تعتبر من المحافظات الأولى تاريخياً في نشأة المسرح، وهذا التاريخ الحافل هو جزء من إرث وحضارة كركوك التي قدمت فنانين من مختلف القوميات وهذا ما ينفرد به المسرح في كركوك وهو التنوع الثقافي".

وقد حضر العرض المسرحي عدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك وجمهور غفير من متذوقي ومحبي المسرح متمنين على الحكومة المحلية في كركوك تقديم الدعم الكامل لقطاع المسرح من خلال بناء القاعات الحديثة وتقديم الدعم للفنانين لحثهم على الاستمرار بالعطاء والفن الهادف.