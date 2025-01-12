استهدفوا سيارته الشخصية.. نجاة مسؤول كبير في الأنبار من محاولة اغتيال

2025-01-12 20:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استهدفت عبوة ناسفة، اليوم الأحد، عجلة تابعةلمعاون محافظ الأنبار لشؤون التربية والشباب، جنوبي مدينة الرمادي في محافظةالأنبار.

وقال مصدر أمني، لشفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانتمزروعة على جانب الطريق انفجرت مستهدفة عجلة تابعة لمعاون محافظ الأنبار لشؤونالتربية والشباب، عدي معجل، جنوبي مدينة الرمادي".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم لم يسفر عن أي إصاباتللمسؤول الحكومي"، مبيناً أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً للوقوف علىملابسات الحادث والجهة التي تقف خلفه".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر محلية في مدينةالفلوجة بالأنبار، بنجاة مسؤول في وزارة الكهرباء بالمحافظة وشيخ إحدى العشائر منمحاولة اغتيال من قبل مجهولين.