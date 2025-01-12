البيئة: خطة حكومية لتقليل الانبعاثات لمستوى الصفر وتحقيق التحول البيئي بحلول 2030

2025-01-12 21:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة البيئة، اليوم الأحد، وجود أولوية حكومية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة ومكافحة التلوث والتغير المناخي، لافتةً إلى وجود خطة لتقليل الانبعاثات لمستوى الصفر وتحقيق التحول البيئي بحلول 2030.وقال المستشار الفني لوزارة البيئة ومدير عام الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، نظير عبود لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة تعمل بجدية على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة ضمن خطة وطنية تنسجم مع التوجهات الدولية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر".وأشار إلى أن "العراق ينشط في المشاركة بالمبادرات البيئية العالمية، حيث صادق البرلمان على اتفاق باريس للمناخ، وتم إرسال الوثائق ذات الصلة إلى سكرتارية الاتفاقية الدولية".وأضاف، أنه "رغم التحديات الإقليمية والسياسية، فإن الحكومة تضع البيئة ضمن أولوياتها"، مؤكدا أن "هناك جهود ملموسة لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون في مواجهة تحديات التغير المناخي".وكشف عبود عن "استعدادات وزارة البيئة لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي لعام 2025"، مؤكداً أن "الوزارة وضعت على رأس أولوياتها تعزيز استخدام الطاقة المتجددة ومكافحة التلوث والتغير المناخي".وأعلن عن "مبادرة لتحويل البنايات الحكومية لاستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى خطط للتعاون مع قطاعات النقل والنفط والكهرباء لتحقيق الانبعاثات الصفرية (تقليلها لمستوى الصفر) بحلول عام 2028، والوصول إلى تحول بيئي شامل بحلول عام 2030".وعن التزام العراق بمخرجات المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر دافوس، أكد عبود أن "العراق يولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا التغير المناخي والبيئي"، لافتًا إلى أن "البلاد تسعى للتكامل مع المجتمع الدولي في الحفاظ على كوكب الأرض، وتعزيز سياسات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة".