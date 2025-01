تحالف معارض يكشف أسباب فشل جلسة البرلمان: "نواب يتعاملون بمزاجية مع القوانين"

2025-01-12 21:25:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىكشف رئيس تحالف المعارضة النيابية عامر عبد الجبار، أسباب فشل جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم الاحد.وقال عبد الجبار في حديث لـ(المدى)، إنه "هناك بدعاً جديدة ابتكرها بعض النواب، هي ان حضوره مرتبط بقوانين هو من يفرضها واذا كان جدول الاعمال خالي منها لا يحضر".وأضاف، أن "القوانين المطروحة ضمن جدول اعمال جلسة اليوم تهم الجميع، […]

